Arusaadavalt tekitab see mõte ärevust lapsevanemates – hõlpsasti võib tekkida tunne, et hinnanguid antakse hoopis vanema suutlikkusele olla hea lapsevanem. Ametkondlik ettekujutus heast lapsekasvatusest on aga moejooni järgiv või vastuokslik – isegi Benjamin Spock jõudis enne surma osa oma soovitusi kahetseda. Meil kuulus lastearst Adik Levin soovitas ühel ajal rinnapiimaasendajaid ja teisel ajal nendest loobumist.

Lapsevanemal võib olla keeruline kursis olla sellega, mida temalt parasjagu „õige“ pähe oodatakse, ja väärtuskonflikti hirm luurab samuti juba ea iga nurga taga. Tegelikult on/peaks olema lapse ülevaatuse mõte üksnes lapse aitamine.