USA politsei jahib kongressi ründajaid, kongress võtab ette Trumpi

Enamikul kongressi sisenenutel lubas politsei rahulikult lahkuda. Praegu jätkub kahtlusaluste tuvastamine ja kinnipidamine ohtra video- ja fotomaterjali põhjal. Suure osa tõendeid annavad asjaosaliste sotsiaalmeediapostitused. Näiteks Lääne-Virginias arreteeriti osariigi kongressi vabariiklasest liige Derrick Evans, kes filmis ennast hoonesse sisenemas, kommenteeris toimuvat ja rõhutas avaldatud videos eraldi oma täisnime. Talle on esitatud süüdistus loata kongressi sisenemises, mille eest võib määrata kuni aastase vangistuse. Sama süüdistuse said näiteks spiiker Pelosi kabinetis fotografeeritud 60-aastane Richard Barnett ja sarvilise mütsiga internetikuulsus Jacob Chansley, kes nimetab end QAnoni vandenõuteoreetikute „šamaaniks”. Kongressi poodiumit kandmas pildistatud Adam Johnson sai süüdistuse ka varguses. Varem karistamata 36-aastane Johnson on kodune ja kasvatab arstina töötava abikaasaga saadud viit last.