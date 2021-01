FAKTIKONTROLL | Kas Reformierakonna abielureferendumi muudatusettepanekud peaksid saama vastuseks "ei"?

Kaja Kallas ütles eile intervjuus Delfile: "See (Venemaa-teemaline ettepanek - toim) oli kindlasti ebaõnnestunud muudatusettepanek, aga meie saadikutel oli ülesanne mõelda küsimusi, mida saaks inimestelt rahvahääletusel riigielu küsimusena küsida tingimusel, et neile saaks vastata "Ei". Me oleme kokku leppinud, et me teeme kindlasti "Ei" kampaaniat, ja juhuks, kui koalitsioon hääletab mõne meie ettepaneku sisse, siis saaks sellele kindlasti eitava vastuse.”