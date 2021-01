ANALÜÜS | Põhiseaduskomisjonis lammutasid kõik riigi aluseid. Vastutajaks jääb alati võimulolija

Riigikogu põhiseaduskomisjoni istungid, kus arutati abielureferendumi korraldamise eelnõu, olid farss ega midagi muud.

Kogu rahva silme all nimetas komisjoni esimees Anti Poolamets (EKRE) aseesimees Lauri Läänemetsa (SDE) punase lipsu tõttu „revolutsiooniliseks madruseks". Poolamets tunnistas otsesõnu, et korraldab komisjoni elektroonilise istungi selleks, et opositsiooni mikrofone saaks välja lülitada. Ta jagas kõnelemise aegu ja lülitas riigikogu liikmeid komisjoni istungile kui mitte suvaliselt, siis vähemalt mõnelegi neist arusaamatult.

Reeglid, mille järgi peaks komisjonis arutelusid ja eelnõude menetlemist korraldama, jäeti valikuliselt kõrvale või loodi käigu pealt just selle eelnõu menetlemiseks uued.