Margus Tsahkna: mida teha, kui riigikogu kaotab töövõime?

EKRE lähisutevägivallaga eesti inimeste ja riigi suhtes oleme me juba harjunud. See, et meie president ja peaminister iganädalaselt meie julgeolekut tagavate liitlaste ees vabandavad ning ütlevad neile, et valitsusliikmete sõna ei tasu tõsiselt võtta, on juba piinlik argipäev. Oma inimeste ees isegi enam ei vabandata, vaid tõdetakse, et poliitiku sõna ei ole enam tegu. Kui mõni nädal jääb vahele, siis on tunne, et asjad on juba päris hästi. Meediategelased vaid kurvastavad, et midagi ei olegi kajastada.

TASS ei valetagi!

Kes oleks aga uskunud, et riigikogu arutab Reformierakonna tõstatatud küsimust Eesti kuulumisest Venemaa koosseisu ja me loeme Kremli ametliku agentuuri TASS teadet sellest ning peame tõdema, et nad ei valeta.