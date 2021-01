Uudised

Urmas Paet kritiseerib Reformierakonda: Eestile oluliste välis- ja julgeolekupoliitiliste teemade kaasamine absurdi- või muus võtmes tuleb kõrvale jätta

Nüüdisaegses Euroopa riigis sobimatul teemal rahvaküsitluse vääramiseks ei kõlba see, et selle sobimatuse näitlikustamiseks on käiku läinud ka küsimused, mis puudutavad Eesti põhimõttelist rahvusvahelist seisundit ja julgeolekualaseid valikuid.