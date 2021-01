Läti uuel terviseministril on kõik võimalused tulla kriisi kangelaseks

Läti keeles on kõnekäänd „Palju kära, vähe villa” (Liela brēka – maza vilna). Eriti hästi sobib see eelmisel nädalal Läti poliitikas toimunu iseloomustamiseks. Teisipäeval teatas peaminister Krišjānis Kariņš (Uus Ühtsus) tervishoiuministri Ilze Viņķele (Arengu Eest/Poolt!) vallandamisest, samal ajal kui too parasjagu riikliku vaktsineerimisplaani teemalist pressikonverentsi andis. Meediakajastus oli tohutu, sest otsus tuli täieliku üllatusena ja kõigil kommentaatoritel oli selle kohta midagi öelda.

Nüüd on ilmnemas esimesi märke Läti poliitiliste jõujoonte muutusest.