Inimõiguste kohus on märkinud, et samasooliste isikute püsiv faktiline kooselu on perekonnaelu kaitsealas, vajades õiguslikku tunnustamist ja kaitset ning pereeluga seonduvate tuumiktingimuste reguleerimist. Kiriku kaanonite järgi on abielu mehe ja naise vaheline kestev kooselu. Abielu üldised õiguslikud tagajärjed on kirjas perekonnaseaduse 3. peatükis.