Pensioni must maagia: kuidas ennustada oma surmaaega?

Uuest aastast kehtiv uus pensionisüsteem pakub teises sambas pensioniraha kogujale palju valikuid. Et teha aga majanduslikult kõige mõistlikumat otsust, on pensionile mineku ajal vaja teha täpne ennustus selle kohta, kui kaua on kavas pensionil olla. Sisuliselt tähendab see vajadust ennustada oma surmaaega.

Tallinna ülikooli vanemteadur Lauri Leppik nentis, et uuest aastast on inimesed ennenägematute valikute ees. „Tänavu jõustunud teise pensionisamba muudatused pakuvad isetegemisrõõmu - tööeas pensioniks raha kogudes on võimalik astuda investeerimisspetsialisti rolli ja pensioniea lähenedes saab proovida kindlustusmatemaatiku ehk aktuaari ametit," kommenteeris Leppik. Aktuaari keskne ülesanne on kogutud pensionivara jagada nii, et sellest jätkuks kogu pensionipõlveks.