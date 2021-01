Palmiõli pooltes meie toodetes: võimatu tehe, mida ei õnnestu lahendada

„Need lood, mida mina olen aastate jooksul näinud ja lugenud, räägivad ikka tõelistest ekstsessidest. Väikesed lapsed korjavad palmiõli vilju kokku, orangutane kasutatakse seksorjadena. Need on sellised asjad, mille puhul ei kujuta üldse ette, et on võimalik, et see on võimalik,” rääkis palmiõli tootmisest MTÜ Mondo vastutustundliku tarbimise eestvedaja Kristina Mänd.

Keskkonnateadlikud inimesed on kursis, et palmiõli on keskkonnale kahjulik, ometi on seda väga keeruline vältida. Palmiõli on peaaegu kõiges: seda sisaldab 50% pakendatud tooteid, alates pitsast ja šokolaadist, lõpetades deodorandi, hambapasta ja koduste puhastusvahenditega. Biokütusest rääkimata.

Seejuures on tarbijal keeruline palmiõli ja selle derivaate ära tunda. Kuigi Euroopa Liidus on kohustuslik palmiõli sisaldus toote etiketile märkida, võib see peita end kümnete eri nimetuste taga, millest paljud ei ütle tavatarbijale suurt midagi.