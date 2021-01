Arvamus

Jaak Valge: president võiks tagada opositsiooni hääled põhiseaduse rahvahääletuseks. Siis oleks ka "EI"-vastusel tagajärjed

"On tore, et president on leidnud aega ka meie ühiskonnale olulistele poliitilistele küsimustele mõelda. Ning veel toredam, et on asunud sisuliselt referendumit toetama," kirjutab EKRE liige Jaak Valge.