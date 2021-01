Twitteri otsus blokeerida jäädavalt president Donald Trumpi konto seab kahtluse alla sõna- ja väljendusvabaduse kehtivuse. Donald Trumpil on vaieldamatult õigus, kui ta ütleb, et tema suukorvistamine on meie kõigi õiguste rikkumine. See on tsensuur ja ma ei võta kuidagi tõsiselt väiteid, et erafirma ei saaks juba oma olemuse tõttu tsensuuri kehtestada, et see olevat ainult riikide prerogatiiv.