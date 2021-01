INTERVJUU | Vene politoloog: sel aastal lahkub Putin kindlasti ametist

Euroopa ja Eesti jaoks on tänavune aasta mullusest palju parem, kuid Venemaale kujuneb see raskeks, hoiatab politoloog Valeri Solovei.

Milline tuleb 2021. aasta? Kas keskmisele eestlasele ja venelasele parem kui 2020. aasta?



Tuleviku väljavaadete hindamise puhul kehtib seaduspära, et kui üks aasta on olnud halb, siis on palju suurem tõenäosus, et järgmine tuleb sellest parem. Sellist asja, et kaks järjestikust aastat on halvad, tuleb harva ette. Sellepärast on tõenäoline, et tavakodanikele tuleb 2021. aasta parem. Ilmselt kehtib see Eesti ja Euroopa Liidu, kuid mitte Venemaa elanike kohta.