Tänaseks on EKRE võimul olnud üle kahe aasta. Kuigi uurimine on alles algusjärgus on selge, et poliitiline vastutus Porto Francole väljastatud laenu eest langeb valitsusele. Ootan peaminister Jüri Rataselt kiiret reageerimist olukorrale ja vajalike otsuste tegemist.