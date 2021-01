Mihhail Kõlvart: keegi üritab olukorda selliselt üles keerata, et ka ebaadekvaatsed sammud võivad normaalsetena tunduda

Väga keeruline on samastuda ühe lugupeetava riigikogu saadiku, sotsiaaldemokraatliku erakonna liikme ettepanekuga, mille kohaselt peaks loodama ööelu sõprade jaoks uimastite kvaliteedikontrolli avalik teenus. Ei ole välistatud ka see, et sellise teenuse olemasolul ei tuleks idee autoril pähe mõtet esitada seaduseelnõu muudatuse ettepaneku sisu ropus värsivormis, aga küllap ei rõõmustaks ka tema kolleegid meid siis lõpmatu absurditeatriga.

Ühed toovad lauale ettepaneku arutada Eesti liitumist Venemaa Föderatsiooniga ning Saaremaa üleandmist Läti valdusesse, teised aga võitlevad andunult selle vastu, kaitstes vabariigi iseseisvust. Nii ongi kõik asjaga ametis– tegevust ja jutuainet jagub kõigile. Küll aga on raske kahtlustada reformierakondlasi konkurentsis kremlimeelsete loorberite pärast.