Euroopa Komisjoni asepresident ning väärtuste ja läbipaistvuse volinik Věra Jourová ütleb interjuus Eesti Päevalehele, et võimul püsimise nimel õigusriigi lammutamine on äärmiselt ohtlik protsess. Jourová juhtimisel ilmus mullu sügisel õigusriigi olukorra raport, kus ilmnes, et Poolal ja Ungaril on tõsiseid probleeme.