INTERVJUU | Euroopa Komisjoni asepresident: usun, et keegi ei soovi ühe valitsuse igavest võimule jäämist

Kui Ida- ja Kesk-Euroopa riigid 2004. aastal EL-iga liitusid, olid nad nõus, et EL-i põhiväärtused on universaalsed väärtused. Nüüd tundub, et osa liikmesriike pole enam seda meelt. Mis juhtus?

Ma ei teeks sellist üldistust, sest kui arvamusküsitlusi vaadata, usub enamik vastanuid kõigis EL-i liikmesriikides demokraatiasse ja reeglitesse, mis ütlevad, et ükski valitsus pole alatiseks võimul. Ja et need reeglid on inimeste jaoks olulised.

See on printsiip, mida tahame Kesk- ja Ida-Euroopa riikides hoida. Ma siiralt usun, et keegi meist ei soovi, et üks valitsus jääkski võimule. Oleme juba kogenud selliseid igavesi valitsusi, kus elu käis deviisi all, et elame igavesti Nõukogude Liidus. Mina mäletan hästi seda igavesuse kontseptsiooni. Euroopas ei tohi asjad niimoodi käia.

Sellepärast rõhutan ma ka alati ausate ja vabade valimiste tähtsust. Mingil hetkel ütlevad inimesed võimul olevale valitsusele, et tegite küll mõningaid häid asju, kuid nüüd on aeg lahkuda. Võimulolijate vahetumine on demokraatliku süsteemi oluline koostisosa.

Teise poole seisukohtadega tutvumiseks peaks alati aega olema.

Me ei taha ühegi EL-i riigi puhul näha, kuidas ehitatakse võimul püsimise ümber kindlusrajatis. Selline kindlustatud võim tähendab, et järk-järgult lülitatakse välja õigusriigi osised: sõltumatu kohtuvõim, vaba meedia, aktiivne kodanikkond. Selline väljalülitamine on väga ohtlik.

Kas näete, et see juhtub ka mõnes vähem tähelepanu pälvinud Euroopa riigis? Kas esile on kerkinud uusi murelapsi?

Eks kõikjalt leiab midagi. Meil on Tšehhis vanasõna, et igast perekonnast leiab midagi. Sloveenias tekitab näiteks meediasektor muret, Maltas õigussüsteem ja kohtumenetlus, ka Hispaaniaga toimub dialoog õigussüsteemi kohta. Ent üheski neis pole olukord nii ohtlik ja keeruline, et EL peaks õigusalaseid samme astuma.

Milline on õigusriigi olukord EL-is? Kas asjad liiguvad paremuse või halvemuse poole?