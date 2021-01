Väidetavalt rahapesuskeemi korraldanud Kersti Kracht: nõunik enamike Helme skandaalsete otsuste taga

Täna teatas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern, et rahandusministri nõunikku Krachti kahtlustatakse ärimees Hillar Tederiga altkäemaksu kokku leppimises, et tagada Porto Franco arendusele soodsad otsused. Peale selle kahtlustab prokuratuur ministri nõunikku rahapesu kokkuleppe sõlmimises. Just väidetava rahapesuvastase võitluse ja sellega seotud küsitavate otsuste ümber on keerelnud ministri nõuniku Krachti senised skandaalid.

Kui Martin Helme sõlmis USA endise advokaadi Louis Freeh’ga kolm miljonit eurot maksva lepingu, et too lobiks ameeriklastelt Eesti kasuks välja „sajad miljonid eurod” kahju eest, mille Skandinaavia pangad meile rahapesuskandaalide tõttu on tekitanud, oli just Kracht üks selle ettevõtmise võtmeisikuid.