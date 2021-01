Väidetavalt rahapesuskeemi korraldanud Kersti Kracht: nõunik enamike Helme skandaalsete otsuste taga

Kui Martin Helme sõlmis kolm miljonit eurot maksva lepingu USA endise advokaadi Louis Freeh’ga, et viimane lobistaks ameeriklastelt Eesti kasuks välja „sajad miljonid eurod” kahju eest, mis Skandinaavia pangad meile rahapesuskandaalide tõttu tekitanud on, oli just Kracht üks selle projekti võtmeisikuid.

Meeldetuletuseks: Helme ja Kracht kutsusid õigusabi hankes osalema küll kolm USA advokaadibürood, kuid kutse esitamiseks ajaks oli neil teada, et kolmest büroost kaks peavad end huvide konflikti tõttu taandama. Neist ühe bürooga – Cleary Gottlieb Steen Hamilton – pidas esimest ühendust Kracht. Nii jäigi alles vaid FBI endise juhi Freeh’ büroo ning hinnaline leping anti talle hoolimata faktist, et välisministeerium hoiatas Helmet Freeh hägusa tausta ning kahtlase maine tõttu.

Kui Martin Helme sõlmis lepingu Louis Freeh’ga, oli just Kracht üks selle projekti võtmeisikuid.

Kersti Krachti nimi ja kontaktid olid ka hankedokumentidel, mis advokaadibüroodele eelmise aasta maikuus välja saadeti.

Krachti seos panganduse ja rahapesuteemadega on sellest ulatuslikumgi. Läinud sügisel kirjutas Eesti Päevaleht, et Kracht kasutas telefoniõigust ja nõudis Swedbankilt, LHV Pangalt ja isegi pangaliidult, et nood avaksid pangakonto kurikuulsale Ukraina oligarhile Dmitro Firtašile.

Firtaši osas kestab USAs juba pikemat aega kriminaaluurimine. Oligarh ise istub oma Viini villas koduarestis ning peab võitlust, et Austria teda USA-le välja ei annaks. Ida-Virumaal kuulub talle Nitroferdi väetisetehas, mis suurema osa ajast istub jõude, ent ometi on tal palgal mitukümmend töötajat. Kuna aga Firtaši taust on nii must, tema kohta valmistati eri raporteid muuhulgas FBI-le, ei ole soliidsetel pankadel võimalik teda kliendina pidada.

Kracht kasutas telefoniõigust ja nõudis pankadelt, et nood avaksid pangakonto kurikuulsale Ukraina oligarhile Dmitro Firtašile.