Keskerakond ja ettevõtja Hillar Teder on juba vanad kuriteopartnerid

19. jaanuaril said Kallo, Teder ja Savisaar viimase kabinetis kokku. „Kuule, teeme need valimised ära, aga teeme nad kohe niimoodi tõsiselt. Tule mulle appi. Ilma sinuta ma hakkama ei saa, aga sina ei saa ka ilma minuta hakkama,” lausus Savisaar Tederile. Too aga kurtis, et hetkel on rahaga kitsas, võib-olla kuu aja pärast.

„Sa ei vaadanudki siiapoole, mees ja ütled, et meil ei ole. Kas sa tõesti arvasid, et mina uskusin, et sa mulle nüüd kohe ütled, et jah, Edgar, et meil on, et meie jaoks on see väikene noh,” käratas Savisaar Tederile.