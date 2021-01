Arvamus

JUHTKIRI | Isamaa võimalus väärikalt väljuda

Poole aasta eest ütles peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas ühe suurannetuse kohta, et kui teaks, et see oli kriminaalne, astuks ta peaministrikohalt tagasi. Ent eile, kui puhkes Hillar Tederi ja Porto Francoga seotud uus rahastamis- ja korruptsiooniskandaal, ei pidanud ta vajalikuks tagasiastumisest teada anda. Eks tagasiastumine olekski üllatav olnud, sest valitsusjuhina on Ratasest saanud tühja jutu ajamise ja võimu külge klammerdumise suurmeister.



