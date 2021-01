Jüri Ratase teisele valitsusele on raske ka anda postiivset hinnet. Poliitiline kriis on Eestis sisuliselst kestnud kaks aastat, kus valitsuse ja riigikogu teovõimekus on olnud pehmelt öeldes nigel ja viimsed nädalad näitasid ma loodan seda, mis läheb ajalukku Eesti poliitika madapunktina.