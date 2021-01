Pariisis avatakse Eesti avangardi klassiku Mare Vindi näitus

Kuraator Francesco Tenaglia kirjeldabki näituse ideena ajaloo ja mälestuste subjektiivsust, mida ta Mare Vindi teostes näeb. „Meil on vaid see maailm, ja pildid, millest see koosneb, on selle hetkelise püsivuse tõestus paberil,” kirjutab kuraator. Näitus on avatud 13. veebruarini ning sellega kaasneb trükis. Kuraator Francesco Tenaglia tutvus Mare Vindi teostega Los Angelese kunstikriitiku Andrew Berardini kirjutatud artikli kaudu Mousse’i ajakirjas („Secret gardens”, 2019).