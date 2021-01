Vaktsineerimine kogub kolmandas maailmas tuure alternatiivsete kaitsesüstide toel

Indoneesia võimud peavad vaktsiine tellides tähelepanelikult koostist vaatama, sest maailma suurima moslemikogukonnaga riigis ei tuleks seaželatiini sisaldav ravim kõne allagi. Selle mure leevendamiseks teatas möödunud nädalal Indoneesia islaminõukogu pärast halal-sertifikaadi komisjoni istungit, et CoronaVaci vaktsiin on püha ja halal ning seda moslemitele manustada on lubatud.