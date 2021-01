ÜLEVAADE | Mida on räägitud Porto Francole tehtud laenust ja Hillar Tederi annetusest?

Porto Franco arendus sai eelmisel aastal ajakirjanduses palju tähelepanu. Eelkõige, kuna valitsus andis läbi Kredexi selle arendamiseks ligi 40 miljonit eurot laenu. Porto Franco projekt ise on otseselt seotud erakondadele suuri summasid annetanud ärimees Hillas Tederiga. Kõik kokku tekitas avalikkuses omajagu küsimusi.

Teisipäeval selgus, et Porto Franco ja Hillar Teder on eelmisel aastal ka prokuratuuri tähelepanu all olnud. Eile said kahtlustuse Keskerakond, Mihhail Korb, Kersti Kracht ja muidugi Hillar Teder. Skandaali tagajärjel astus täna öösel tagasi peaminister Jüri Ratas ja õhus on valitsuse vahetus.

Meenutame, mida on asjaosalised Port Franco kohta ise rääkinud.