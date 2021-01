Ülevaade Porto Franco rahaasjadest: „Annetus on seotud Rally Estoniaga.” „Materjalid on ärisaladus!”

Teisipäeval selgus, et Porto Franco ja Hillar Teder on eelmisel aastal ka prokuratuuri tähelepanu all olnud. Eile said kahtlustuse nii Keskerakond, Mihhail Korb, Kersti Kracht ja Hillar Teder. Skandaali tagajärjel astus täna öösel tagasi peaminister Jüri Ratas ja elame kõik uue valitsuse ootuses.

Porto Franco juht Rauno Teder: koroona on kaardid laual sassi löönud

Aprilli alguses pidi Porto Franco avama ehituse esimese etapi. Hotelli, mis on küll valmis ja ilmselt linna parimate vaadetega, ent koroonaviirus ajas plaanid pisut sassi.

Kevadel kirjutasime, et olgugi et tegu on väga uhke kinnisvaraga, on investorite leidmine läinud vaevaliselt. Projekt on Eesti turuolukorras lausa hiiglaslik. Savisaare kohtuprotsessil sai avalikuks, et 2015. aasta alguses käis ettevõtja Hillar Teder linnapea kabinetis kohtumas Edgar Savisaarega. Kohtumine lindistati. Selle raames kurtis Teder muret Porto Francole investorite leidmisega.

Rauno Teder tunnistas kevadel, et mida aeg edasi, seda rohkem on Porto Francole ise kosilasi tulnud. Kes täpselt ja kust, sellest ei tahtnud ta lähemalt rääkida.

Teder küsib valitsuselt suurlaenu, et avada pankade rahakraanid

1. juulil kirjutasime, et 200 miljonit eurot maksvale Porto Franco kinnisvaraarendusele peaks riik õla alla panema u 40 miljoniga. Porto Franco juht Rauno Teder selgitas siis, et arendus maksab kokku umbes 200 miljonit eurot, millest pool tuleb investoritelt ja pool pankadelt. Valitsusele oli meeltmööda ka kinnisvaraarendaja plaan asendada ehitusel välistöölised eestlastega, kes on välismaalt sundpuhkusele saadetud.

Riigi abilaenust Porto Francole võidab Vene miljonär

Eesti Ekspress kirjutas augustis, et pooleli seisva kinnisvaraarenduse suurim võlausaldaja on Peterburi suurärimees.