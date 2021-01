Ülevaade Porto Franco rahaasjadest: „Annetus on seotud Rally Estoniaga.” „Materjalid on ärisaladus!”

Teisipäeval selgus, et Porto Franco ja Hillar Teder on eelmisel aastal ka prokuratuuri tähelepanu all olnud. Eile said kahtlustuse nii Keskerakond, Mihhail Korb, Kersti Kracht ja Hillar Teder. Skandaali tagajärjel astus täna öösel tagasi peaminister Jüri Ratas ja elame kõik uue valitsuse ootuses.