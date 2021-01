Arvamus

Raul Rebane EKRE käitumisest opositsioonis: äkilised aktsioonid ei meeldi praegu kellelegi. EKRE toetus ei ole nii suur, et kaasa tuua suuri masse

Kommunikatsiooniekspert Raul Rebane oletab, et kui EKRE peaks järgmisest valitsusest välja jääma, ei ole nende toetus nii suur, et korraldada äkilisi aktsoone. "On koroona ja inimesed on ettevaatlikud," lisas ta.

Urmo Soonvald peatoimetaja 344