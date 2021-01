NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: Karlssoni meetod

„Mulle see igatahes meeldib,” ütles üks.

„Mind see ei huvita,” vastas Karlsson. „Mine koju magama!”

Ta lülitas aparaadi klõpsuga välja ning naeris võlutult.

„Mõtle, kuidas see võib vanameest vihastada, et ta ei saanudki öelda, mis asi talle igatahes meeldib!”

Olgu see lõik Astrid Lindgreni Karlssoni lugudest Jüri Ratase valitsuse epitaaf. Ei saa öelda, et selle koosseis oleks mulle meeldinud, aga eks inimene harjub kõigega.

Eestlane teab, et pole olemas viletsat ilma, on ainult vale riietus. Ja et elada saab ka kaamose tingimustes, kui päikest pole päevade kaupa näha. Samamoodi ei tohi lasta end häirida rumalavõitu poliitikutest. Lõppude lõpuks – ega nad sulle ju tuppa tungi ega linnukese kombel akna taha lenda.

Nende mõtted ja mõttetused jõuavad sinuni ikkagi meedia vahendusel. Ja siis aitabki see vana hea Karlssoni nipp. Vanamehed ekraanil jõuavad vaevalt suu lahti teha, kui sina juba – klõpsti! – teleri kinni paned või kanalit vahetad.

Issake, kui palju mul on sellest lihtsast kavalusest abi olnud! Martin Helmel tarvitses vaid ekraanile ilmuda, kui juba – aidaa! Kujutasin iga kord rõõmsalt muheledes ette, kuidas ta pahandada võis, et tema suurepärased ideed ja säravad plaanid minuni ei jõua.

Või siis Henn Põlluaas. Ei jõudnud ta öelda „mäh” ega „möh”, kui juba pult plõksus ja ekraanil lendas ringi hoopis Harry Potter luua seljas.

Viimasel ajal oli puldist palju abi võitluses Anti Poolametsa vastu. Nii palju jõudsin märgata, et tal on sügav mure ja ta tahab hirmsasti mulle abielureferendumist kõneleda. Aga nagu ütles Karlsson: mind see ei huvita, mine koju magama! Teler jäi tummaks, Poolamets kadus. Kas ta just magama läks, seda ma ei tea, aga mina olin igatahes terve nahaga pääsenud.

