Kracht jäi lühikese aja jooksul vahele kolme kuriteoga

Seni on jäänud mulje, et prokuratuur kahtlustab rahandusminister Martin Helme nõunikku Kersti Krachti ainult ärimees Hillar Tederilt altkäemaksu võtmises. Tegelikult uurib kapo veel temaga seotud kahte eraldi korruptsiooniasja.

Arvestades, et Kracht jäi kolme kuriteoepisoodiga vahele lühikese aja jooksul ja nüüdseks on uurijad enda valdusse saanud rahandusministri nõuniku telefoni, arvuti, dokumendid ja muu seesuguse, ei ole võimatu, et asju lisandub veelgi.

Kahest avalikkuse eest seni varjul olevast ärimehest üks on seotud Hillar Tederi lubatud altkäemaksu vahendamisega. Teine ostis Krachtilt mõjuvõimu.