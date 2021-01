AUTORIKÜLG | Margaret Petrova: muutkem Narva taas noortele seksikaks

1. Narva-Jõesuu. Vahet ei ole, kas on talv või suvi. Ma leian alati aega, et minna mere äärde jalutama. Teen seda iga kord, kui kodulinnas olen. Narva-Jõesuu on minu energiaallikas.

2. Jõepromenaad. Seal Vene piiri vahetus läheduses, Narva jõe kaldal on eriti suvel väga mõnus jalutada ja vaadet nautida, suvekohvikus istuda. Käin Jõepromenaadil tavaliselt koos perega. Need vaated on imelised! Teeme pilte ja lihtsalt naudime.

3. Äkkeküla. Käin Narvas alati ka Äkkeküla spordi- ja puhkealal. Seal on nii terviserajad kui ka spordibaas. Mul on vedanud, et elan Äkkekülale väga lähedal. Talvel käime perega seal suusatamas, suvel teeme tervisejooksu.