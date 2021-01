ARVUSTUS | Härrasmehest meistervaras, kes ei jää kunagi vahele

Arsène Lupin on Prantsusmaa härrasvaras, kelle seikluste esimene osa ilmus Maurice Leblanci sulest 1905. aastal. Ta on justkui prantslaste Sherlock Holmes, ent temast veidi lustlikum sell, kelle trikid on lähemal Robin Hoodi või Rummu Jüri omadele. Lupin pole detektiiv, vaid suli, kes on keskendunud endast veelgi suuremate paharettide püüdmisele.

Mõnele Lupini fännile pole ehk meeltmööda, et tema seiklused on toodud tänapäeva. Samal ajal sobib Omar Sy, kelle ehk tuntuim roll on filmis „1+1”, džentelmenist kelmi rolli oivaliselt. Sarja teeb huvitaks seegi, et nalja saab ootamatutes kohtades. Mitte nagu USA seriaalides, kus huumorirepliigid näivad olevat 30 aastat tagasi valmis kirjutatud.