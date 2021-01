Arvamus

PÄEVA TEEMA | Lauri Hussar: Kaja Kallas ja avalikkus unustasid Eesti ühe aegade suurima korruptsioonijuhtumi 24 tunniga

Reformierakonna juht annab mõista, et hiigelkorruptsioonikahtlusega erakonna kaasamine on vältimatu, kuna riigikogu matemaatika ei andvat teisi toimivaid lahendusi. See pole päris nii.

Lauri Hussar Eesti 200 juhatuse liige

23