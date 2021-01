Palju on viimastel päevadel räägitud Keskerakonna ja Reformierakonna ühisest maailmavaatest. Vabandage väga, aga missugune maailmavaade on Keskerakonnal peale võimu kinnistamise hetkel ette näidata? Me oleme seda näinud juba piisavalt kaua Tallinna linnas ja sama püütakse teha järjekindlalt riigis.

Tuletame korra meelde, kes viimati erakondadest miljonit toetuseks küsiks. See oli aasta 2006 ja kired keerlesid Eesti Raudtee taasriigistamise teemadel. Valitsusjuht Ansip, majandusminister Savisaar.

Lõppu on mul ka üks küsimus Kaja Kallasele.