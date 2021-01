Netihiiud julgevad isegi Trumpi tsenseerida. Nende ohjeldamine tõotab veel rohkem tsensuuri

Kui kõik tuntumad sotsiaalmeediafirmad läinud nädalal Donald Trumpile rahutuste õhutamise eest kasutamiskeelu kehtestasid, ei tekitanud see pahameelt ja ärevust üksnes USA presidendi toetajate leeris, vaid ka Euroopa pealinnades.

Venemaa dissidendid eesotsas Aleksei Navalnõiga hoiatasid, et sellised sammud võivad viia Nõukogude stiilis tsensuurini. Saksamaa ja Prantsusmaa valitsused teatasid Trumpi ässitustegevust hukka mõistes, et ka internetifirmadel ei peaks tegelikult olema voli riigijuhtide avaldusi üleöö kustutada. Saksamaa kantsler Angela Merkel ütles pressiesindaja vahendusel, et sõnavabadust tohib piirata ainult seaduses ettenähtud korras, mitte sotsiaalmeediafirmade juhtide suva järgi. „Digimaailma reguleerimine ei tohi olla digitaalse oligarhia otsustada,” kinnitas Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire.