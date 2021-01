ERISAADE | Marek Reinaas „seelikute valitsusest“: loksumisel ja tiksumisel pole mõtet, parem juba erakorralised valimised

Samas on just Eesti 200 väljendanud oma esimestes kommentaarides lootust, et minnakse edasi ka ühiskonda kõvasti raputanud perekonnateemaga - ehk tagada ka samasoolistele paaridele võrdsed õigused praegusel kujul abielupaaridega. Reinaas märkis, et ega ei saagi tegeleda üksnes viimastel aastatel tekitatud suure kahju tagasipööramisega, vaid peaks kriisi ära kasutama nii rohepöördeks kui ka näiteks inimõiguste vallas edasiliikumiseks.

„Siiski on näha, et praegusest riigikogust vaatamata valitsuse muutusele märkimisväärselt uut kvaliteeti oodata pole, seega oleks kõige ausam riigikogu tööandja ehk rahva vastu see, kui nad saaksid valida sinna uued esindajad," sõnas Reinaas. „Ei ole praegu võimalik teha tiksuvat kevadrahuvalitsust. Eesti on olukorras, kus sellise valitsuse tegemine on päris-päris mõttetu. Loksumine-ja-tiksumine valitsus oleks kõige hullem."