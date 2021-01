Rein Ruutsoo: Kõlvart kasutab koroonasegadust ära, et vene keel teiseks riigikeeleks teha

Kohtla-Järve, Narva jt Ida-Virumaa elanikud kinnitavad ühehäälselt (nagu seda meedia põhjal välja lugeda võib), et lääne loodud vaktsiinid on kas kasutud või koguni kahjulikud („toortooted“). Olukord Narvas võib muutuda veelgi enam muret tekitavamaks. Selle elanikud ilmselt usuvad Vladimir Putini suuvoodrit Dmitri Peskovi, et Pfaiseri vaktsiin on rämps ja on samal ajal veendunud, et Sputnik V (mis pole ju läbinud kliinilist uurimisfaasi) Eestis mitte kasutamine, on „poliitika“, millega seatakse ohtu nende tervis!

Olukorda üle dramatiseerides leiab Kõlvart, et presidendil tuleks „pöörduda raskel ajal oma riigi elanike poole nende emakeeles“. Propagandistlikult osav samm: niigi stressirohke aeg on „alandatute ja solvatute“ ärevuse läve sobivalt alandanud!