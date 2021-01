Läbirääkijad otsivad tikutulega pääsu koroonast, raha ja värskeid ministreid

Arvatavasti tuleb koalitsioonileping suhteliselt lakooniline. Muu hulgas rahalise seisu tõttu, sest viimastel aastatel on palju laristatud. Aga väheoluline pole seegi, et riigikogu valimisteni on jäänud kaks aastat.

Ent kindel on, et põhiteemad ja keerulised kohad vaieldakse kohe läbi. Mida maksudega teha? Kuidas jääb pensionitõusuga? Mõlemad pooled peavad mingid oma lubadused koalitsioonilepingusse saama. Keskerakonna jaoks on oluline pensionitõus, Reformierakonna jaoks keskmise pensioni tulumaksuvabana hoidmine. Ent mõlemad saavad aru, et Helir-Valdor Seederi teise pensionisamba reformi pole mõistlik tagasi keerata.

Kaks põhisammast, mis läbirääkimistel enim tähelepanu saavad, on muidugi kõik, mis puudutab koroonakriisi, ja majandus, mis suuresti haakub esimese punktiga. Turvalisuse, julgeoleku ja kaitsepoliitika valdkond on muidugi oluline, ent põhifookus on praegu mujal: kuidas inimestele leib lauale saab ja viiruse põhjustatud probleemid kiiresti seljataha jätta