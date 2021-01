Seeder: teadsin koalitsiooni lagunemisest juba paar kuud

Mõni ütleb, et sündmused uue valitsuse moodustamisel arenesid eile kiiremini, kui Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder neile järele jõudis. Seeder aga muigab ning lausub, et tema teadis juba ammu, et Jüri Ratase koalitsioonil pikka iga enam pole. Teadis ta või ei, aga Isamaa võimust ilma jäi. Seeder sõnab, et selle teadmise juures pole talle ei šokki, pettumist ega kergendust. „Kui päris aus olla, siis ei ole mitte midagi," ütleb ta.

Mis ajast siis?

Mina olen seda teadnud siin viimase paari kuu jooksul. Need on olnud kindla eesmärgiga ja süsteemsed konsultatsioonid.

Teie koalitsioon oleks lagunenud niikuinii?

Jah. Aga et see just tänu korruptsiooniskandaalile just praegu sündis, see loomulikult on ettenägematu fakt.

Kui Jüri Ratas poleks tagasi astunud, kas teie oleksite selle korruptsiooniskandaali tõttu tagasi astunud koalitsioonist?

Ei, mina ei julge seda küll väita. Oleksid või mitteoleksid.