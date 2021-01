Õpetaja Alex Savolainen: Eesti haridussüsteemi suur murekoht on koolide ülerahvastatus

LAV-i poliitik ja inimõiguslane Nelson Mandela on kord öelnud, et haridus on kõige tugevam relv, mida inimene saab kasutada maailma muutmiseks.

Eesti haridussüsteemi suur murekoht on koolide ülerahvastatus. Mida rohkem on klassiruumis inimesi, seda rohkem on segavaid faktoreid.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus näeb ette, et klassi täitumise ülemine piirnorm põhikoolis on 24 õpilast. Gümnaasiumiklassides ei ole piirnormi paika pandud, mis tingib olukordi, kus ühte klassiruumi on mahutatud 35-40 õpilast.

Ka põhikoolides ei peeta piirnormist alati kinni.