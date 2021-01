PÄEVAANALÜÜS | Arvamustoimetus: nii madalalt lennates laseb Kaja Kallas kriisil lihtsalt raisku minna

Eile saatsid oravad ja ninarsarvikud laiali uue võimuleppe alusdokumendi (vt allpool). Esimene reaktsioon on, et "mäh?"

Pärast vahepealseid tõmbetuuli tundub dokument muidugi normaalsena. Ent tunnistagem, see pole just kõrge latt, mida ületama hakata. Kus on ambitsioon? Kus on see parem kvaliteet, mida Kaja Kallas varem opositsioonis olles on lubanud? Või ongi meie saatuseks leppida valitsusega, mis „käib küll" - peaasi, et ühiskonnas pingeid maha võtaks?

Eks vaatame siis. Turvavöösid pole vaja kinnitada.