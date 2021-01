10 lugu nädalavahetuseks: numbrinohikust sai tippjuht, värvikas ärimees Hillar Teder, koolipoistest tapjad, Ott Tänaku edu põhjus

Ühe pere lugu: kaotasime koroonas töö ja kodu, peaaegu ka teineteist, ent õppetunnid, mis see andis, on raskustest väärtuslikumad

Ootamatult pimedaks ja ratastooli jäänud 22aastane Kelli: laps ei saanud aru, mis toimub, ja roomas vaatama, mis minuga juhtus

"Ma ei suutnud kuidagi uskuda, et see päriselt juhtus," räägib Kelli Allese (22), kes jäi ootamatult pimedaks ja ratastooli. Praegu näeb ja kõnnib väikese Emili (2) ema taas. "Valust hoolimata on ravimatu sclerosis multiplex mind rohkem kasvatanud kui miski muu."

Paljastatud! Mis on tegelikult Ott Tänaku suure edu saladuseks võrreldes Ogier'i ja Neuville'iga?

Ott Tänak on autoralli MM-sarjas suures mängus ehk tiitliheitluses nüüdseks sees olnud juba neli hooaega. Nende aastate peale on tal ette näidata 2019. aasta MM-tiitel ning kolm hooaja kokkuvõtte kolmandat kohta. Kui antud nelja hooaega nüüd veidike põhjalikumalt analüüsida, siis selgub, et Ott Tänakul on võrreldes konkurentidega selge trump, mis lubab tal otsustavatele sõitudele väga enesekindlalt vastu minna.