Maffiatoimiku podcast: Meelis Lao ja jõhkrad 1990-ndad aastad

"Suhteliselt ebamugav on, kui sind automaadist tulistatakse. Valus ka kusjuures, ega see meeldiv ei ole. Kui sa kellelegi ette jäid, siis suurem osa neil, olles heroiini mõju all või mitte, siis see sõrm läks neil päästikule väga lihtsalt. Neid juhtumeid oli seitse, palju neist planeeritud, seda ma ei tea. Eks kui sa ei lase inimestel vabalt toimetada ning lähed nende ja nende ohvri või raha vahele, siis oled sina esimene sihtmärk. Väga ebameeldiv, ei soovita kellelgi pihta saada. Aga ma ei nuta ja ei halise, et issand jumal, ma sain pihta. Ma tegin seda teadlikult ja see oli tagajärg," meenutas Meelis Lao, kuidas teda kuulsa Flexeri spordiklubi ees tulistati.