NÄDAL KOMMENTAARIUMIS: "Püha Jürist" sai EKRE toetajate jaoks üleöö "essuratas"

nii tore on vaadata kui: „kui "põhjalikult" tunneb meite president oma rahvast. No pole siis asjata mööda Eestimaad tuuritatud kui selline mulje on jäänud eestimaalastest. Ta tõsimeeli vist arvab, et mingi osa eestimaalastest on kirjaoskamatud ja ilma igasuguse mõtlemisvõimeta, keda õnnestub veenda et referendumil tuleb abieluteemalisele küsimusele vastates lähtuda eelkõige sellest kas talle Ratas, Helme või Seeder meeldivad. Püha müristus, no oli seda ämbrikolinat nüüd siia otsa veel vaja, nagu veel vähe oleks sellest kolinast. Miks sa ise peale Riigikohtu JAH vastust tagasi ei astunud ja oma nahka turule ei pannud. Olen igati nende poolt, kes ütlevad et president ei tohiks siin puhuda erakorraliste valimiste juttu, see on libe ja kallis tee kui selle valime ja siis ärge mitte unistagegi, et siin üldse mõni valitsus üle 6 kuu vastu peab. Ja mis on see põhjus, miks me vajame erakorralisi valimisi? Kas vähemalt op.juht suudaks selle meile selgeks teha, tunne on küll selline nagu riik hakkaks kohe kohe kildudeks kukkuma või mingi sõda oleks alagamas. Või ehk ongi kiire nende valimistega ja midagi koletut paljastumas kui kohe "õiged" nuppude juurde ei saa. Pidage vastu Valitsus ja Peaminister, mina olen endiselt Teiega.”