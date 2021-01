Jüri Estam: Eestis tundub fraas “poliitilise vastutuse võtmine” tühi ja õõnes sõnakõlks. Eriti vaadates Mailis Repsi nahaalset käitumist

Poliitilise vastutuse küsimusest peegeldub meile vastu seegi, kas kodanikud-elanikud tunnevad end ühiskonnas hästi ja turvaliselt või mitte.

Lihtsamalt väljendades: kas on võimalik oma riiki ja ühiskonda usaldada ja seda mitte häbeneda?

Eesti inimesi sunnitakse nüüd leppima sellega, et suurde poliitikasse naasevad Keit Pentus-Rosimannus ja Mailis Reps. Eriti Keskerakonna renomee on probleemselt räsitud ja halvas mõttes üldtuntud, üle kõige teatud Eesti linnades.

Anglosaksidel on selline mõiste nagu decent interval – viisakas või kõlbeline ajavahemik poliitikast eemalhoidmiseks, kui oled end avalikus ametis häbistanud.