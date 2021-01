Jüri Estam: Eestis tundub fraas “poliitilise vastutuse võtmine” tühi ja õõnes sõnakõlks. Eriti vaadates Mailis Repsi nahaalset käitumist

Poliitilise vastutuse küsimusest peegeldub meile vastu ka see, kas kodanikud-elanikud tunnevad end oma ühiskonnas hästi ja turvaliselt või mitte.

Lihtsamalt väljendades: kas on võimalik oma riiki ja ühiskonda usaldada ja seda mitte häbeneda?

Eesti inimesi sunnitakse nüüd sellega leppima, kuidas suurde poliitikasse on naasmas Keit Pentus-Rosimannus ja Mailis Reps. Eriti Keskerakonna renomee on probleemselt räsitud ja halvas mõttes üldtuntud, seda ülekõige teatud Eesti linnades.

Anglosaksidel on selline mõiste, nagu “decent interval”, ehk viisakas või siis kõlbeline ajavahemik enese poliitikast eemalhoidmiseks, kui oled end avalikus ametis häbistanud