Sama oluline, kui on treeningrütm, on kindla korrapära sisse seadmine toitumisharjumustes. Ja sellega on pool võitu käes.Et külmkapp ja lõikelaud on igas majapidamises olemas, ei tohiks see kellelegi kontimurdev väljakutse olla. Tavarütmis ollakse üldjuhul harjutud lõunat sööma väljas: kas pubis, restoranis või komplekteeritakse meelepärane kõhutäis Rimi või Selveri kuumköögist. See ei ole parim lahendus.