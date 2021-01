Toomas Alatalu: Trumpi ametiaja „uus sõna“ poliitikas – jätkub võimulolija pidev ründamine kõrgeimal tasemel ehk pidev impeachmenti taotlemine

Nn. teise impeachmenti läbiviimine mõjub kui kinnisidee realiseeriimine - me peame sellest presidendi kohe ametist tagandama. Lugeja eeldatavasti märkas, et kõigile kolmele hääletusele EKs eelnesid nädalad uurimist-arutamist, sama sündis varem ka Bill Clintoni (üle 2 kuu) ja Andrew Jacksoni (1 nädal) süüdistamisega. Nüüd tehti asi ära ühe päevaga – 13. jaanuaril. Tõsi sellele eelnes 2 päeva varem alanud tingimuslik poliitmäng – asepresident Mike Pence, olge hea, võtke valitsus kokku ja tagandage president Trump, ehkki oli selge, et seda ei toimu. Tulemuseks on see, et vahutati ja kahjustati kõvasti vastaspartei mainet ajal, mil ameeriklasi sureb kui kärbseid viirusesse ja Valgel Majal tulnuks koduse poliitsõja asemel juhtida demokraatlikku maailma üleilmses kriisi. Seadusega ettenähtud võimuvahetus toimub aga ikka nii nagu see oli ette nähtud.

Selge seegi, et järgneva poliitaja sisust võtab suure osa 6. jaanuaril toimunud Kapitooliumi ründamise asjaolude uurimine ja kohtulik vaagimine. Poliitikarindel püsis mõnda aega isegi lootus, et üleminek 2016-17 ehk avalik resistance (vastuhakk) võitjale ei kordu uuel võimuvahetusel.