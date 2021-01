Sellest annavad tunnistust paljud asjaolud: Armeenia majanduse strateegiliste objektide otsene ning ka varjatud juhtimine, Armeenia kuulumine Euraasia majandusliitu, Euroopa Liidu suunaliste integratsiooniprotsesside nõrgenemine jne. Faktiliselt on Armeenia Venemaa protektoraat.

See protektoraat on kujunenud järkjärgult, kusjuures tohutut mõju on avaldanud Vene massimeedia mõju Armeenia avalikule arvamusele.