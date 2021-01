Saksa konservatiivid valisid juhiks Vene-sõbraliku tsentristi

Financial Times osutab, et 2017. aastal oma liidumaa valitsuse etteotsa jõudes valis Laschet ministrikohtadele poliitikuid partei eri tiibadest. Samasugust kompromissivalmidust oodatakse temalt ka siis, kui ta peaks kantsleriks saama. „Lascheti põhiline tugevus on see, et ta on ühendaja,” ütles ajalehele kohaliku parteiharu peasekretär Josef Hovenjürgen. „Ta saab aru, et CDU vajab nii majandusliberaale, väärtustepõhiseid konservatiive kui ka sotsiaalsema poliitika toetajaid. Partei peab olema mitmekülgne.”